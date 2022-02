Agricoltori e allevatori denunciano l'aumento dei costi di energia, gasolio, mangimi

(LaPresse) Flashmob organizzato dalla Coldiretti a Milano in largo Monforte sul tema ‘Prezzi, stop alle speculazioni, allevatori e agricoltori in piazza’. Presente anche il presidente della Regione Attilio Fonanta: “Sono qui per esprimere la nostra vicinanza in un momento difficile in tutto il Paese per tutte le attività produttive, l’aumento dei costi sta diventando insopportabile per tanti comparti”, ha detto dal palco. “Siamo qui per denunciare il caro costi degli ultimi mesi, soprattutto quelli energetici, del 70% in media, ma anche il caro gasolio e il caro dei mangimi” spiega Davide Nava, allevatore brianzolo e presidente di Coldiretti Giovani Impresa Milano, Lodi e Monza-Brianza.

