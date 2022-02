Droga e armi il business della cosca

(LaPresse) – Azzerata la famiglia mafiosa dei Lo Cicero di Adrano in provincia di Catania. Questa notte la squadra mobile etnea ha eseguito 21 misure cautelari in carcere nei confronti dei luogotenenti e degli affiliati al clan di Cristian Lo Cicero, già arrestato nei mesi scorsi. Secondo i magistrati della Dda di Catania Lo Cicero era riuscito a creare una terza famiglia mafiosa sul territorio pescando uomini sia dal clan degli Scalisi che dai Santangelo. Il gip contesta ai 21 indagati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, detenzione ai fini di spaccio, omicidio aggravato, detenzione e traffico di armi e ricettazione, tentata rapina aggravata, evasione e favoreggiamento personale al traffico di sostanze stupefacenti.

Trafficavano soprattutto in droga e armi i 21 indagati colpiti questa notte da ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla squadra mobile di Catania al termine dell’indagine coordinata dai magistrati della Dda etnea. Le investigazioni, riscontrando le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, hanno consentito di appurare come Lo Cicero, approfittando di un vuoto di potere nel territorio, sia riuscito a conquistare notevoli spazi, specie nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, promuovendo, organizzando e dirigendo un nutrito gruppo criminale, in ciò coadiuvato dal fratello Agatino e dai pregiudicati Luigi Bivona, Francesco Celeste, Francesco Lombardo, Francesco e Giuseppe Restivo che, a loro volta, potevano fare affidamento su decine di affiliati. Nel corso delle indagini, sono stati effettuati numerosi sequestri di armi (5 fucili, 3 pistole e una bomba a mano) oltre a munizioni e documentato il tentato omicidio di due pregiudicati per dissidi legati allo spaccio di droga. Droga che veniva venduta oltre che ad Adrano in altri comuni delle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Migliaia di dosi di cocaina che il clan di Lo Cicero prendeva dai Mazzei di Catania. Nel corso delle indagini, sono stati effettuati 15 arresti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sequestrati 600 grammi di cocaina, quasi due chili di eroina, 183 chilogrammi di marijuana e 2,8 chili di pastiglie di ecstasy.

