Oggi in programma una protesta nel centro cittadino

(LaPresse) – Alcune decine di manifestanti si sono radunati sotto l’Altare della Patria in piazza Venezia, a Roma: si tratta dei partecipanti alla Marcia No Vax. Le forze dell’ordine monitorano i punti nevralgici del centro della capitale dove nel pomeriggio di lunedì è in programma la manifestazione. Molti i leader del movimento che sono già arrivati in Piazza.

