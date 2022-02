In un ampio parcheggio della Capitale

(LaPresse) – La polizia di Roma ha bloccato una decina camper privati in un’area di parcheggio della Capitale. Secondo quanto raccontano i proprietari la polizia si è presentata identificando tutti “senza motivo”, vietando l’uscita dei mezzi. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza a seguito del malore di una donna spaventata dalla situazione. Sarebbero stati fermati perché partecipanti alla Marcia No Vax che con auto e camper vorrebbe paralizzare la città. “Sono qui per protestare, sono vessato e calpestato dallo Stato” sottolinea Stefano Maresca Di Serracapriola.

