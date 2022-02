Oltre 32 mila i turisti stranieri per il ritorno delle celebrazioni dopo lo stop a causa della pandemia

(LaPresse) Venezia dà il via al suo famoso Carnevale. Locali e turisti sabato hanno lasciato finalmente da parte le mascherine anti-Covid per indossare maschere e costumi carnevaleschi. In molti hanno riempito Piazza San Marco per godersi i festeggiamenti che tornano quest’anno dopo gli stop causati dalla pandemia. Nonostante siano state cancellate alcune delle attrazioni più attese, come il Volo dell’Angelo e il Concorso in costume, in Laguna per celebrare l’evento sono arrivate circa 80mila persone, tra cui 32mila turisti stranieri.

