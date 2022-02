Si tratta dell'ennesimo incendio boschivo di questo periodo in Piemonte

(LaPresse) Incendio ieri pomeriggio in località Rimella (Vercelli). I vigili del fuoco di Varallo Sesia e le squadre volontarie di Cravagliana e Alagna sono intervenute per un incendio boschivo e sono andate avanti a lavorare fino a notte fonda e le fiamme non sono ancora state domate. Si tratta dell’ennesimo incendio boschivo di questo periodo in Piemonte, dopo quelli di Biella e Cuneo degli ultimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata