In corso il processo d'appello: il pg chiede l'ergastolo per Finnegan Lee Elder e 24 anni per Natale Hjorth

(LaPresse) Conferma dell’ergastolo per Finnegan Lee Elder e 24 anni di carcere per Natale Hjorth. E’ la richiesta arrivata dal pg Vincenzo Saveriano, al termine della requisitoria nel processo d’appello per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega il 26 luglio 2019 a Roma. “Esprimo profondo dolore e sofferenza per la famiglia del carabiniere Cerciello. Mio figlio sta bene, ma ovviamente si sente profondamente addolorato e ha un enorme senso di colpa per quanto accaduto. Gli dispiace soprattutto di non esser stato creduto”. ha detto Leah Elder, madre di Finnegan Lee, lasciando la Corte d’Appello di Roma, dopo l’udienza. “Speriamo che questo processo riveda le anomalie e le informazioni sbagliate emerse in primo grado – aggiunge la donna, lasciando la Corte d’Appello di Roma, dopo l’udienza – Speriamo davvero che la verità venga alla luce e che le contraddizioni uscite nel primo processo su questa immensa tragedia, vengano corrette”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata