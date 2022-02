Nel pomeriggio controllate le fiamme

(LaPresse) Incendio boschivo in località Roattini di Frabosa Soprana, a Cuneo, in Piemonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, impegnati dalle 11 di stamattina in un intervento in zona impervia. Utilizzati anche i canadair. Nel pomeriggio l’incendio è stato controllato: restano sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’Aib.

