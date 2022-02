Sequestrati anche 677 kit non idonei e segnalati 18 operatori senza green pass

(LaPresse) I carabinieri del Nas hanno chiuso 21 punti di prelievo in cui venivano effettuati tamponi rapidi in condizioni igienico-strutturali carenti. Sequestrati anche 677 kit risultati non idonei e individuati 18 operatori che svolgevano l’attività pur essendo senza green pass. I controlli hanno accertato anche l’irregolarità di alcuni farmaci e dispositivi medici, portando al sequestro di 650 confezioni di medicinali defustellati e 25.300 mascherine irregolari. In totale, nell’ultimo mese, sono stati controllate 1.360 farmacie e centri di analisi, e sono state rilevate irregolarità in 170 di essi. Diverse le città sottoposte a verifiche da Nord a Sud: Brescia, Parma, Udine, Roma, Taranto e Palermo per citarne alcune.

