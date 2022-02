La chat è emersa durante il processo a Fabio Manganaro, il carabiniere accusato del bendaggio di Natale Hjorth

“Squagliateli nell’acido”, “ammazzateli di botte”, “fategli fare la fine di Cucchi”. Sono frasi shock quelle scritte, in una chat, contro i due americani responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

Le frasi sono state pubblicate da alcuni quotidiani che le attribuiscono a chat delle quali farebbero parte dei militari. Sono parole tratte da alcune chat depositate negli atti del procedimento a carico di Fabio Manganaro, il carabiniere a processo per la vicenda del bendaggio subito dopo l’arresto da Gabriel Natale Hjorth, condannato con Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vicebrigadiere. Intanto domani, si aprirà il processo di appello a Hjorth e Elder, in primo grado condannati all’ergastolo.

