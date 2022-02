Non ci sono testimoni e difficilmente potrà dimostrare quanto accaduto

Ha ordinato un Iphone 13 pro, l’ha pagato 799 euro ma dopo averlo aperto si è ritrovato fra le mani un regolacapelli, per giunta usato. Ma nel momento in cui ha aperto il pacchetto non c’erano testimoni, quindi per il ragazzo di Villasimius, nel sud Sardegna, un 21enne impiegato, sarà difficile dimostrare quanto accaduto. Ai carabinieri ha denunciato di aver effettuato l’ordine effettuato sulla piattaforma on-line “l’e-commerce della tecnologia”.

Altra truffa simile a Villacidro, sempre nel sud Sardegna, a conclusione di un’attività d’indagine che ha preso le mosse a seguito della denuncia-querela presentata da una 40enne disoccupata del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per truffa aggravata un 66enne e un 23enne di Bari, entrambi senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico. Dopo aver pubblicato sul sito “facebook” l’annuncio di vendita di un paio di scarpe sportive, proposte a un prezzo molto competitivo, i due con artifizi e raggiri avevano incassato 100 euro senza mai spedire le scarpe e sparendo nel nulla.

