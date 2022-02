Oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco, disagi in tutta la città

Il vento forte che sta sferzando Milano in queste ore ha divelto alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco. Sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Danneggiato anche il tetto della Stazione centrale.

Sono già più di cento gli interventi dei Vigili del Fuoco in città. Le raffiche di vento hanno superato i 90 chilometri orari, causando numerosi disagi.

