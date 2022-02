Dall'11 febbraio riaprono le discoteche

Da oggi entra in vigore in Italia l’allentamento delle restrizioni anticovid: il green pass diventa illimitato per chi ha ricevuto la terza dose, o due dosi di vaccino ed è poi guarito dal Coronavirus. A scuola cambiano anche le quarantene: dalle elementari alle superiori, addio didattica a distanza per i vaccinati e i guariti. Scende a 5 giorni la quarantena anche per i non vaccinati. Dall’11 febbraio riaprono le discoteche, via alla mascherina all’aperto in zona bianca. Ieri 77.029 i nuovi casi di coronavirus in 24 ore, 229 le vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata