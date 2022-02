Daniela Careddu, 51 anni originaria di Cabras, è stata uccisa questa mattina a Zeddiani

Ennesimo femminicidio. Daniela Careddu, 51 anni originaria di Cabras, è stata uccisa questa mattina a Zeddiani, in provincia di Oristano, dal marito 52enne. L’omicidio è avvenuto all’alba, nell’abitazione in cui la coppia viveva in via Roma. A denunciare il reato è stato lo stesso marito della donna, Giorgio Meneghel, che ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni dei militari del Comando provinciale di Oristano, Careddu è stata colpita più volte con un oggetto contundente nel corso di una violenta lite col marito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata