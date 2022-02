E' accaduto a Modugno, si indaga ancora sul movente

I Carabinieri di Modugno, in provincia di Bari, hanno arrestato due persone indagate per danneggiamento aggravato, fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Secondo chi indaga i due, già pregiudicati, lo scorso 27 ottobre, poco prima dell’una di notte, avrebbero danneggiato la porta d’ingresso e parte del soffittodi un negozio facendo esplodere un ordigno. Durante le indagini sono state sentite numerose testimonianze, acquisiti e visionati oltre trenta filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per ricostruire il percorso seguito dagli autori dell’attentato. Ancora si indaga sul movente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata