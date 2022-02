Si tratta dell’autista di nazionalità bulgara e di un cittadino italiano

(LaPresse) Circa 680 chilogrammi di cocaina sono stati scovati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma all’interno di un camion, con targa slovena, che stava scaricare la merce presso un magazzino di Monterotondo scalo. L’ispezione del carico da parte dei Finanzieri ha permesso di rinvenire, occultata tra pezzi di ricambio per automobili, cocaina purissima suddivisa in 600 panetti, presumibilmente destinata alle piazze di spaccio capitoline, che avrebbe fruttato profitti milionari. L’autista di nazionalità bulgara e un cittadino italiano sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e associati alla Casa Circondariale di Rebibbia. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli ha poi convalidato l’arresto in flagranza, disponendo l’applicazione della custodia in carcere per entrambi gli indagati.

