I fatti risalgono al periodo tra ottobre 2021 e gennaio 2022

(LaPresse) Sono tre le persone arrestate e condotte in carcere a Manfredonia (Foggia) nel blitz chiamato ‘Macchia Bianca’ eseguito oggi dai carabinieri. I 3 indagati sono accusati, a vario titolo, di sequestro di persona, spaccio di droga, estorsione e tentata estorsione e detenzione di armi, nel periodo compreso tra ottobre 2021 e gennaio 2022. L’indagine trae origine dall’arresto in flagranza di reato di un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, nell’agosto 2021, nei pressi del porto turistico Marina del Gargano. In quella occasione furono trovate 19 ‘cipolline’ termosaldate contenenti cocaina. A seguito della perquisizione presso il domicilio, furono trovati sostanza da taglio, due petardi, di cui uno artigianale, e un tirapugni.

