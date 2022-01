Il ragazzo è scomparso lo scorso 15 gennaio

Anche droni e sommozzatori per le ricerche del 24enne di Barletta (Bat) Michele Cilli, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 15 gennaio. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa il 17 gennaio al commissariato di Barletta, riferendo che il sabato precedente il ragazzo era uscito assieme ad alcuni amici e di non aver avuto più sue notizie. Stando a quanto reso noto oggi dalla questura, gli agenti hanno battuto ogni zona della città anche mediante l’impiego dei reparti prevenzione crimine. Le unità cinofile hanno setacciato zone periferiche e le unità specializzate dei sommozzatori della Polizia di Stato hanno controllato alcune zone interessate dai corsi d’acqua. Nei giorni scorsi gli agenti hanno individuato e sequestrato l’auto di proprietà di un ragazzo che, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato l’ultimo ad aver visto il 24enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata