L'uomo ha 39 anni, ora si trova in carcere

(LaPresse) Un operaio trentanovenne di Nuoro, incensurato, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Stradale, dopo un controllo ad un posto blocco: nell’auto gli agenti hanno trovatotre kg di cocaina purissima, marchiata “CR7”, come il logo del noto calciatore. L’uomo aveva nascosto tre panetti di droga all’interno di un vano con apertura telecomandata, ricavato nel bagagliaio della sua Audi A3, auto che ha è risultata di proprietà di un’altra persona. La sostanza sequestrata, già suddivisa in dosi, immessa su mercato avrebbe fruttato circa 900 mila euro. Il logo “CR7” sui panetti di cocaina è apparso, negli scorsi anni, anche in altri sequestri avvenuti a Napoli, negli U.S.A. e in Francia. L’uomo ora si trova nel carcere di Uta.

