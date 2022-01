Decine gli attivisti presenti. Ferito un agente

(LaPresse) Tensioni giovedì mattina intorno alle 6 durante lo sgombero di una sede di CasaPound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casal Bertone, a Roma. Fuori dall’edificio decine di attivisti hanno discusso con la polizia. Durante lo sgombero c’è stato il lancio di fumogeni e sono partite delle cariche da parte dei manifestanti, respinti dagli agenti, uno dei quali è rimasto ferito.

“Non riesco a parlare perché hanno utilizzato anche i lacrimogeni – dice uno degli attivisti -. E’ una sede che faceva solo solidarietà e cultura nel quartiere. Ci sono a Roma centinaia e centinaia di centri occupati da immigrati dove c’è droga, avvengono stupri e omicidi. E vengono a sgomberare una sede in un quartiere popolare di Roma che ha fatto solo del bene per il quartiere, ci vogliono tutti bene”.

