Ennesimo atto intimidatorio nella provincia pugliese dove lunedì si era recata la ministra Lamorgese

Un attentato incendiario ha distrutto l’auto dell‘assessore al Bilancio del comune di Monte Sant’Angelo (Foggia), Generoso Rignanese. Il rogo che ha avvolto la Bmw di Rignanese è divampato attorno alle 2. Sul posto i carabinieri. Rignanese è titolare anche delle deleghe all’Agricoltura, alle Attività Produttive e alle Foreste nella giunta del sindaco Pierpaolo D’Arienzo ed è anche consigliere provinciale. Sull’auto di D’Arienzo il 10 settembre 2020 furono lasciati una bottiglietta di benzina e alcuni proiettili.

Lamorgese in Prefettura a Foggia tre giorni fa

Si tratta dell’ennesimo episodio intimidatorio da parte della criminalità nella provincia di Foggia. Lunedì scorso il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva presieduto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e annunciato l’invio nella zona di altri uomini e mezzi delle forze dell’ordine. “Lo Stato non può che far sentire la sua presenza in maniera forte, decisa e compatta con risorse aggiuntive: integreremo gli organici”, ha detto il ministro. “Subito 50 unità. C’è bisogno di un intervento strutturato ricorrendo a rinforzi del reparto prevenzione e crimine della polizia per il controllo integrato del territorio”, ha sottolineato. “Ci siamo chiesti se le azioni significano una sorta di debolezza della criminalità e risposta ai numerosi interventi o se sia un messaggio rivolto a noi per dire ‘comandiamo sempre’. La verità è sempre una via di mezzo”, ha spiegato Lamorgese.

Lista sindaco Monte Sant’Angelo: “Atto ignobile”

“Questa notte ancora un atto grave e ignobile. Siamo fortemente rammaricati“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della lista civica Cambiamonte con Pierpaolo d’Arienzo sindaco, con riferimento all’incendio che ha distrutto l’auto dell’assessore comunale al Bilancio di Monte Sant’Angelo (Foggia), Generoso Rignanese, parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Al post è allegata la foto dell’auto. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà al nostro assessore e amico, il cui valido e infaticabile impegno per la città non sarà affatto inibito da simili vigliaccate. Assieme, continueremo a lavorare per il bene della comunità così come abbiamo sempre fatto e sia chiaro: non ci fermeremo”, si legge nel post. “Le forze dell’ordine sono già al lavoro e confidiamo affinché il vile autore venga nel più breve tempo possibile individuato ed assicurato alla giustizia”.

Il sindaco Mattinata: “Noi amministratori in trincea senza tutela”

“No. Non va bene. Non va bene per niente. Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali? In trincea dalla mattina alla sera senza alcuna tutela. Anzi. E questo ennesimo atto criminale a scapito del caro amico Generoso Rignanese ne è la riprova”. Così il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia (Foggia), sulla sua pagina Facebook, commenta l’intimidazione ai danni dell’assessore al Bilancio del comune di Monte Sant’Angelo (Foggia), Generoso Rignanese.”Noi che crediamo nello Stato, noi che ogni giorno cerchiamo, con tanta umiltà, di onorare il ruolo istituzionale che rivestiamo diciamo basta a questo scempio”, prosegue. “Noi che crediamo nello Stato chiediamo che lo Stato ci sia vicino. Davvero. Generoso, amico mio, ti giunga la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità di Mattinata”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata