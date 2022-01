Immagine da Facebook di Paolo Tiramani

Il sindaco: "Le fiamme non le hanno dato scampo nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco"

Una persona è morta carbonizzata questa mattina nell’incendio della sua abitazione a Borgosesia, in provincia di Vercelli. Lo riferisce il 118. L’abitazione si trova in via Libertà. Al momento non si conosce l’identità della vittima: si tratta però di una donna anziana.

Il sindaco Paolo Tiramani ha ringraziato sui social i vigili del fuoco per l’intervento: “Purtroppo le fiamme non hanno dato scampo alla vittima”.

