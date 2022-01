Ad 'Anni 20 Notte' la 19enne che ha filmato e raccontato la violenza di Capodanno

(LaPresse) – Dei fatti di Capodanno in Piazza Duomo a Milano parla Chiara, 19 anni, autrice di uno dei video diventati subito virali in rete. Lo fa in un servizio di Francesco Palese per la trasmissione ‘Anni 20 Notte’ condotta da Francesca Parisella con Alessandro Giuli, in onda giovedì 13 gennaio alle 23.10 su Rai2. La ragazza è stata testimone di uno dei momenti peggiori di quella notte di violenza. “Vedo questo branco di ragazzi che accerchia una ragazza. Era forzata a stare dentro al cerchio. Poi l’ho vista che era a terra spogliata, priva di reggiseno e maglia. I pantaloni erano fino alle caviglie, sulle scarpe, rovesciati. Avevano provato a toglierle i pantaloni. La toccavano tutti quanti, provavano a fare cose brutte, la molestavano. Dopo dieci minuti di questo orrore che la ragazza ha vissuto si sono intromessi i poliziotti per salvarla e hanno portato la ragazza e la sua amica in ospedale insieme a me. Ho fatto il verbale e sono stata con loro”. L’aggressione filmata da Chiara è relativa ad una studentessa milanese di 19 anni, con la quale la ragazza è in contatto. “Adesso sta un po’ meglio, – ha detto – si sta comunque riprendendo. Ma superare questo momento appieno sarà impossibile”. RaiPlay.it

