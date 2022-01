La condanna del Vaticano: "Offensivo e inaccettabile"

(LaPresse) Il Vaticano ha condannato fermamente come “offensivo e inaccettabile” il corteo funebre in stile nazista che si è svolto lunedì all’esterno dalla chiesa di Santa Lucia, a Roma, con una bandiera nazista posta sulla bara di una donna 44enne e con tanto di saluto romano. Il Vicariato di Roma “deplora con fermezza quanto accaduto”, poiché la bandiera con svastica nazista è un “simbolo orrendo inconciliabile con il cristianesimo”. Anche il parroco di Santa Lucia si chiama fuori: “Quanto si è verificato è avvenuto senza nessuna autorizzazione”, ha dichiarato don Alessandro Zenobbi, assicurando che sia lui che il sacerdote che ha celebrato le esequie erano “all’oscuro di quanto stava per accadere”. La defunta era una ex militante del gruppo di estrema destra Forza Nuova, morta nel fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata