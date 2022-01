L'operazione di Gdf e Agenzia delle Dogane: le bombole erano stipate in due container

(LaPresse) I Finanzieri di Palermo, insieme ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre 5,5 tonnellate di gas in bombole, stipate all’interno di due container provenienti dalla Cina e destinati ad una società di Marsala. Da accertamenti è emerso che si trattava di un tipo di miscela artificiale e, nello specifico, di gas fluorurati a effetto serra creati in laboratorio da un’azienda americana, utilizzati in una vasta gamma di attività industriali come la refrigerazione, il condizionamento dell’aria e delle pompe di calore. Il riscontro in merito all’effettiva titolarità americana dell’eco-brevetto ha poi permesso di appurare l’effettiva violazione del diritto di proprietà intellettuale: integrati quindi in capo al rappresentante legale dell’importatrice marsalese i reati di contraffazione e ricettazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata