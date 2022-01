A dare l'allarme il figlio 46enne della coppia

(LaPresse) – Una donna di 76 anni è stata uccisa a coltellate nella tarda serata di sabato nella sua casa di Livorno. Il marito 80enne è stato fermato dai carabinieri. L’ennesimo femminicidio è avvenuto in un appartamento in via Inghilterra, nel quartiere della Scopaia. A scoprirlo è stato il figlio 46enne della coppia, preoccupato perché i genitori non rispondevano al telefono. A quel punto è andato nella casa di famiglia, ha scoperto cosa era accaduto e ha dato l’allarme.

Per la donna non c’è stato nulla da fare

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri, per la madre non c’era più nulla da fare. I medici hanno tentato la rianimazione ma senza riuscire a salvarla, perchè la ferita era troppo grave. Il marito, sotto choc, è stato portato in caserma, dove ha ammesso le sue responsabilità. L’80enne non ha però saputo spiegare cosa abbia fatto scattare la violenza. Al momento è in stato di fermo. A indagare sono i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno. Ascoltato anche il figlio della coppia.

