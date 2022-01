Foto dall'archivio: lungomare di Napoli

Era con la madre: inutili i soccorsi dei passanti. Secondo alcuni testimoni la donna voleva suicidarsi

Un bimbo è morto annegato a Torre del Greco, nel napoletano. Indagini sono in corso dei carabinieri, coordinati dal magistrato di turno della Procura locale, per chiarire l’esatta dinamica. Da quanto riportano media locali, la tragedia è avvenuta nella tarda serata di domenica 2 gennaio: il piccolo era in compagnia della madre, quando per ragioni tutte da chiarire sarebbe finito in mare. Inutile i soccorsi di alcuni passanti, il corpicino del piccolo è stato riportato a riva già privo di vita.

È stata sottoposta a sequestro la salma del bimbo di due anni annegato nella serata di ieri a Torre del Greco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata che ha deciso di apporre i sigilli anche alla porzione di spiaggia dove il cadavere del piccolo è stato ritrovato. Si indaga intanto per ricostruire la dinamica della tragedia; con lui ci sarebbe stata la madre, e da lei gli inquirenti, a quanto si apprende, stanno partendo per fa luce sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità. Resta ancora confermare però la tesi secondo cui la donna era sul posto al momento di fatti per cercare di suicidarsi, come avrebbero raccontato alcuni testimoni presenti.

