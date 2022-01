In 500 erano accorsi al raduno, l'appuntamento sui social

Circa 500 persone hanno occupato un capannone dismesso ad Alpe di Poti, alle porte della città di Arezzo, nella notte di Capodanno. Lo riferiscono fonti sul posto. Sono in corso le operazioni della polizia per sgomberare l’area, nel pomeriggio- viene riferito- la zona dovrebbe essere completamente liberata. Si tratterebbe per lo più di giovani che hanno deciso di trascorrere la notte di San Silvestro festeggiando nonostante i divieti anti-Covid. L’appuntamento è stato lanciato sui social.

Lo sgombero dell’area

E’ stata sgomberato il capannone dismesso ad Alpe di Poti, alle porte della città di Arezzo, dove questa notte si erano radunati 500 giovani per festeggiare il Capodanno. Lo riferiscono fonti investigative.

