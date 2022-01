Così Francesco nel corso dell'omelia della santa messa di capodanno, dalla Basilica Vaticana

Papa Francesco ha condannato nuovamente la violenza contro le donne nel corso dell’omelia della santa messa, dalla Basilica Vaticana, nel giorno di capodanno. “Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo”, ha detto il Pontefice aggiungendo: “Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne”. “Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita – ha continuato – guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza, evitando le derive del pragmatismo asettico e dell’astrattezza”.

