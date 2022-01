La vita di Calisto Tanzi, morto il primo gennaio 2022, per immagini

L'imprenditore ex patron di Parmalat è morto a 83 anni il primo gennaio 2022

E’ morto a 83 anni Calisto Tanzi. Imprenditore, fu patron di Parmalat e del Parma Calcio. Ripercorriamo la sua vita per immagini, dai successi all’arresto il 27 dicembre 2003 per il crac di Parmalat, alla condanna del 2008 del Tribunale di Milano a 10 anni di reclusione per aggiotaggio. Lo stesso Tribunale negò il risarcimento ai circa 30mila risparmiatori che si erano costituiti parte civile contro Parmalat.

LEGGI ANCHE Chi era Calisto Tanzi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata