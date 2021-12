Il sindaco Lo Russo: "Collaborare affinché la ripresa sia accompagnata dalla sicurezza sul lavoro"

(LaPresse) Il presidio indetto dai sindacati in piazza Castello a Torino inizia con un minuto di silenzio e la lettura dei nomi degli ultimi quattro morti sul lavoro nella Città Metropolitana: i tre operai morti sabato in seguito al crollo di una gru e un operaio morto a Orbassano allo scalo ferroviario. “Dobbiamo porre l’attenzione alla sicurezza sul lavoro, tema essenziale che è ancora più importante ribadire dopo l’incidente di sabato. Dobbiamo tutti collaborare a costruire le condizioni perché la ripartenza economica ci sia ma sia accompagnata dalla certezza di poter lavorare in un ambiente sicuro”, ha commentato Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino. “Abbiamo posto il ripristino del protocollo su legalità, sicurezza e trasparenza nel settore edilizio. Costituire una cabina di regia attraverso segnalazioni qualificate per interventi tempestivi. E un impegno a promuovere la cultura della sicurezza” ha detto Domenico Lo Bianco, segretario Cisl Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata