Lo spaccio in un complesso abitativo con vedette e sistemi di videosorveglianza

(LaPresse) Operazione dei carabinieri di San Severo, in provincia di Foggia, contro lo spaccio di droga. Il blitz, effettuato con l’ausilio di un elicottero e due unità cinofile, ha portato all’arresto di 13 persone, sette delle quali finite in carcere, con le accuse di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commesse nel periodo tra febbraio 2020 e giugno 2020 tra San Severo, Foggia, Orta Nova e Cerignola. Lo spaccio avveniva in un complesso abitativo di difficile accesso per la presenza di cancelli, videocamere, videocitofoni e vedette che ha reso l’attività di indagine particolarmente complessa.

