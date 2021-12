Immagine di repertorio

La tragedia nel centro della città di Palma di Montechiaro

Un grave incendio si è sviluppato martedì sera, per cause ancora da accertare, in un’abitazione nel centro della città di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Una bambina di due anni ha perso la vita. Salvi i genitori.

