Sul posto i carabinieri: sequestrata l'area interessata dal crollo. Erano in corso lavori di ristrutturazione

Questa mattina poco dopo le 9, che si trovava nel magazzino. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata portata in ospedale per le cure del caso. Sul posto i carabinieri: sequestrata l’area interessata dal crollo. La stanza non è adibita alle lezioni, che sono proseguite regolarmente.