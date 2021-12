L'appello di Egle Possetti in un video

(LaPresse) “Come Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi abbiamo presentato un disegno di legge per l’istituzione della figura delle vittime dell’incuria in beni strumentali dello Stato, autostrade, edifici come scuole e tribunali. Nonostante l’approvazione bipartisan quando lo abbiamo presentato, nulla si sta muovendo”. E’ l’appello di Egle Possetti, del Comitato dei famigliari delle vittime del Ponte Morandi a Genova: “E’ importante per dare un senso alla morte dei nostri cari, il disegno di legge venga approvato al più presto”.

