Foto dall'archivio - Cecilia Fabiano

L'incidente all'alba: le vittime avevano 19 e 23 anni

Ennesimo incidente stradale mortale. Due ragazze sono morte dopo che la loro auto è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni, a Roma. A quanto si apprende l’incidente è avvenuto all’alba, intorno alle 5.30 del mattino. Le due ragazze, di 23 e di 19 anni, sarebbero sorelle. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale con il Gruppo VI Torri. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

