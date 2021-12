L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il caso risalente all'agosto 2019

Il senatore della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il suo avvocato Giulia Bongiorno sono arrivati nell’aula Bunker del carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza per il caso Open Arms. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il caso risalente all’agosto 2019, quando la nave della Ong spagnola, con 147 migranti a bordo, rimase alcuni giorni in mare prima di ottenere il via libera allo sbarco.

