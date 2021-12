Nelle immagini, diventate virali sui social, un militare si lancia dalla finestra

Un carabiniere è rimasto ferito nell’incendio scoppiato in tarda mattinata nella foresteria della caserma ‘Salvo D’Acquisto’, in viale di Tor di Quinto, a Roma. Trasportato all’ospedale Sant’Andrea, le sue condizioni non sembrano gravi. I Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere le fiamme stanno ora verificando le cause e quantificando i danni.

