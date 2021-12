Il capo della Polizia: "Bellissimo esempio di un percorso che si sta facendo per combattere i crimini odiosi della violenza di genere"

Il Capo della Polizia Lamberto Giannini, ha inaugurato al sesto piano della Questura di Napoli, ‘Una stanza per te’ uno spazio destinato all’ascolto delle vittime di violenza di genere e ai minori, funzionale a garantire il valore primario dell’accoglienza. “Al progetto hanno partecipato anche i ragazzi di Nisida – ha precisato Giannini, a margine dell’evento – che hanno realizzato delle bellissime opere che ci riempiono di speranza per il loro futuro”, ha sottolineato ancora il Capo della Polizia che poi ha concluso: “Questo è un ennesimo bellissimo esempio di un percorso che si sta facendo per combattere crimini odiosi della violenza di genere e della violenza contro i minori”.

