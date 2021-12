Foto dall'archivio

Ferito anche un 55enne che lavorava a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, con una delle vittime

Incidente sul lavoro martedì sera allo scalo ferroviario merci di Orbassano, nell’hinterland di Torino, nel quale è morto un lavoratore. Durante le operazioni di manovra di un treno merci, L. U., da una prima frammentaria ricostruzione dei fatti, pare sia rimasto schiacciato dal convoglio. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl Ferrovie e Fast Confsal “esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima” e chiederanno “un incontro urgente per capire le cause del tragico incidente alla società Metcitalia Rail”.

E poco prima un uomo di 51 anni ha perso la vita e un altro uomo di 55 anni ha riportato ferite a causa del ribaltamento di un mezzo pesante nel Varesotto. I due stavano lavorando in un cantiere di una casa in costruzione a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, schiacchiando l’operaio di 51 anni, per il quale i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso. Il 55enne, invece, ha riportato trauma al volto e a un braccio nel tentativo di soccorrere il suo collega. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata