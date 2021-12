In chat fotomontaggio del presidente del Consiglio ritratto con baffetti alla Hitler

Minacce al presidente del Consiglio Mario Draghi nelle chat no green pass su Telegram con tanto di pubblicazione dell’indirizzo della sua abitazione romana per recarsi “ogni sera alle 21” davanti “all’appartamento del draghino (sic) malefico”. È quanto si legge in una delle chat della galassia contraria alla certificazione verde: ad accompagnare l’indirizzo, corredato da un’immagine di Google Maps, un fotomontaggio con Draghi, ritratto con baffetti alla Hitler, che viene ammanettato da un personaggio con volto coperto e mimetica.

