Il rogo si è sviluppato alle porte di Torino nel pomeriggio: al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco

(LaPresse) – Incendio in un edificio industriale a Beinasco, alle porte di Torino: si tratta di un’azienda di trattamento rifiuti. Il rogo è divampato alle 16.15 circa e una colonna di fumo nero è visibile in tutta la zona circostante e anche nel capoluogo piemontese. L’edificio è di circa 800 metri quadri con all’interno materie plastiche. Al lavoro sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incendio avrebbe coinvolto l’azienda Demap, che si occupa di imballaggi di plastica. Sul posto i tecnici Arpa per i controlli ambientali.

