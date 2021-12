Foto dall'archivio

Intervenuto il soccorso alpino, anche con l'elisoccorso

Gli uomini del soccorso alpino stanno intervenendo nell’Appennino pistoiese, nella valle del Sestaione, presso Abetone, per il distaccamento di una valanga. Da quanto si apprende, ci sarebbero delle persone coinvolte, anche se non è noto in quali condizioni si trovino. Sul posto sono stati inviati anche gli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3 dell’elisoccorso regionale.

