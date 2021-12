Il 53enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale

Milano, 10 dic. (LaPresse) – E’ morto l’operaio colpito da una struttura in cemento a Torre d’Isola, nel Pavese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pavia, l’uomo sarebbe stato colpito al petto da una lastra di cemento durante una manovra della gru. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima si chiamava Dante Berto, di 53 anni, era residente a Binasco e stava lavorando in un cantiere del Comune dove erano in corso dei lavori di manuntezione stradale.

