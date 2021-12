La manifestazione a poche ore dall'inizio del 'Macbeth" che apre la stagione lirica

(LaPresse) – Qualche decina di persone si sono riunite, come ogni 7 dicembre, in piazza della Scala a Milano per protestare a poche ore dall’inizio della Prima che apre la stagione operistica. In piazza ci sono il Cub e gli antagonisti del centro sociale Cantiere. La gestione della pandemia del governo Draghi, il clima, la cancellazione dei brevetti, il sistema di tassazione i temi oggetto della contestazione. In piazza anche un antagonista travestito da drago che protesta contro Confindustria e prende in giro il governo Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata