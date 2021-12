Emerge dal 55esimo rapporto del Censis: per il 10% dei connazionali l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna

Quasi 3 milioni di italiani complottisti e negazionisti, non credono all’esistenza del Covid e sono sicuri che la Terra che sia piatta. E’ quanto emerge dal 55esimo rapporto del Censis che sottolinea come tra i connazionali ci si una irragionevole disponibilità a credere a superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate e speculazioni complottiste. Per l’11% degli italiani il vaccino anti-Covid è inutile e inefficace, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna.

Censis: “Un’onda di irrazionalità”

“Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità. È un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni di persone) il Covid semplicemente non esiste. Per il 10,9% il vaccino è inutile e inefficace. Per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici”. Lo rileva il Censis nel suo 55° Rapporto sulla situazione sociale del Paese.

“Si osserva una irragionevole disponibilità a credere a superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate e speculazioni complottiste – si legge ancora nel rapporto -. Dalle tecno-fobie: il 19,9% degli italiani considera il 5G uno strumento molto sofisticato per controllare le menti delle persone. Al negazionismo storico-scientifico: il 5,8% è sicuro che la Terra sia piatta e il 10% è convinto che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna”.

Quasi un terzo lavoratori ha al massimo licenza media

Secondo i dati contenuti nel rapporto Censis, in base ai dati del 2020, quasi un terzo degli occupati possiede al massimo la licenza media: 6,5 milioni nella classe di età 15-64 anni, di cui 500.000 non hanno titoli di studio o al massimo hanno conseguito la licenza elementare (rispettivamente, il 27,0% e il 2,2%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata