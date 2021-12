Tre arrestati: due uomini ora in carcere e una donna ai domiciliari

(LaPresse) Si erano ispirati alla serie tv Netflix ‘La casa di carta’ e tra di loro si chiamavano ‘Professore’ e ‘Helsinki’ per non rischiare di far scoprire i loro veri nomi propri. A Torino, la polizia ha sgominato una banda che rapinava banche: tre persone sono state arrestate, due uomini – già pluripregiudicati – si trovano in carcere, mentre una donna è ai domiciliari. I due pregiudicati sono gravemente indiziati per una rapina compiuta, secondo chi indaga, lo scorso 22 settembre, in un istituto bancario di Milano in via delle Forze Armate. In quella occasione, i due uomini, entrambi travestiti e mascherati, erano entrati nella filiale e, con la minaccia di una pistola, avevano preso in ostaggio per circa trenta minuti i dipendenti e i clienti, rubando circa 320mila euro. Durante una perquisizione, sotto alcune piastrelle del pavimento, sono stati ritrovati 56mila euro in banconote di vario taglio, mentre nel corso di un’altra perquisizione erano stati ritrovati 44mila euro custoditi in una cassetta di sicurezza.

