Due le persone arrestate che tra loro si chiamavano Professore e Helsinki per non farsi riconoscere

Si erano ispirati alla serie tv Netflix ‘La casa di carta’ e tra di loro si chiamavano ‘Professore’ e Helsinki’ per non rischiare di rilevare i loro nomi propri. A Torino, la polizia ha sgominato la banda delle rapine in banca, eseguendo ordinanza di misura cautelare a carico di due uomini pluripregiudicati (finiti in carcere) e una donna (ai domiciliari). L’ordinanza è stata adottata dal gip del tribunale di Milano, Livio Cristofano, su richiesta della procura milanese – pm titolare delle indagini Elisa Calanducci, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Laura Pedio, coordinatrice del VII Dipartimento della Prucura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

I due pregiudicati risultano gravemente indiziati di aver perpetrato, in concorso tra loro, lo scorso 22 settembre, una rapina aggravata messa a segno contro un istituto bancario di Milano in via delle Forze Armate angolo via Rismondo. In quella occasione, i due uomini, entrambi travisati, erano entrati nella filiale e, con la minaccia di una pistola, avevano preso in ostaggio per circa trenta minuti i dipendenti e i clienti, appropriandosi della somma complessiva di 320mila euro circa, sottratta dalle apparecchiature bancomat. Quindi si erano allontanati dalla banca, a bordo della vettura guidata dalla donna, che li aveva attesi nelle immediate vicinanze.

