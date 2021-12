La manifestazione davanti al carcere Le Vallette di Torino

(LaPresse) Decine di attivisti No Tav hanno preso parte mercoledì sera a un presidio davanti al carcere “Le Vallette” a Torino, dove è stato trasferito l’attivista Emilio Scalzo, in attesa dell’estradizione verso la Francia. “E’ una persona di grande generosità, coraggio e umanità”, racconta ai microfoni LaPresse la “pasionaria” del movimento contro l’Alta Velocità Torino-Lione, Nicoletta Dosio. “Emilio aiutava da sempre i poveri del mondo che cercavano di passare la frontiera, la sua colpa è quella di solidarietà”, prosegue riferendosi all’impegno di Scalzo col movimento No Borders e all’accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale che gli è stata contestata.

