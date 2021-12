L'agitazione indetta da Ugl Ferrovieri contro l'obbligo della certificazione

Autobus, tram, metropolitane: lo sciopero indetto per domani da Ugl Ferrovieri, per protestare contro il green pass obbligatorio, potrebbe causare notevoli disagi al trasporto pubblico a Milano. Per domani, venerdì 3 dicembre, Ugl ha indetto uno sciopero di 8 ore “contro ogni discriminazione nei nostri luoghi di lavoro”, lanciando l’hashtag #NoGreenPassPerLavorareSuiBinari. Le linee di Atm, a Milano, potrebbero subire interruzioni o riduzioni delle corse nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22, mentre Trenord ha informato che lo sciopero sulle linee ferroviarie è dalle 9 alle 17.

Anche la segreteria provinciale Ugl Autoferrotranvieri Bologna ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale del settore mobilità indetto dalla segreteria nazionale. Per il personale dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corrierei) lo scioperò sarà dalle 11 alle 15 di domani e negli orari di sciopero i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

